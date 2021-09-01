Эксперт обозначил две опасные ошибки ипотечников

Оформление ипотеки без первоначального взноса и расходование на него потребительского кредитования являются главными ошибками москвичей, которые приобретают квартиру за счет средств банка. Об этом рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Дмитрий Маслов в комментарии «РГ».

По мнению эксперта, при использовании потребительского кредита в качества первоначального взноса возрастает риск неконтролируемых затрат.

Маслов указал, что банки оценивают заемщика как платежеспособного, если сумма выплат по всем кредитам не превышает половины дохода. Чем выше размер первоначального взноса, тем ниже риск для финансовой организации, добавил Маслов.

Специалист также счел ипотеку более выгодной по сравнению с арендой в условиях быстро и стабильно растущих цен на недвижимость.

Однако имеют место и личные мотивы, когда для человека важна мобильность, он выбирает аренду, для остальных - лучше кредитная квартира, но своя, добавил эксперт.