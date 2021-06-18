В «Роскосмосе» исключили одну из причин утечки воздуха на МКС

Советник гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на МКС. При этом версию усталости металла исключили.

«Самые серьезные опасения были, что вот эти все колебания (накапливающиеся со временем нагрузки на корпус станции), которые есть, могли (привести) к усталостным трещинам», - сообщил Крикалев в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Он подчеркнул, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%. При этом Сергей Крикалев отметил, что причин появления трещин может быть несколько десятков: попадание микрометеорита, электрохимическая коррозия металла, бракованный металл.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре прошлого года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля и в марте 2021 года заделал ее.

В январе текущего года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции временно закрыли люк, ведущий в отсек российского модуля «Звезда», где до этого была обнаружена утечка воздуха. Отсек будет изолирован до июля.