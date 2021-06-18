Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Роскосмосе» исключили одну из причин утечки воздуха на МКС

Виктория Ивашечкина
02:36 18.06.2021
По оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.
В «Роскосмосе» исключили одну из причин утечки воздуха на МКС
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Советник гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на МКС. При этом версию усталости металла исключили.

«Самые серьезные опасения были, что вот эти все колебания (накапливающиеся со временем нагрузки на корпус станции), которые есть, могли (привести) к усталостным трещинам», - сообщил Крикалев в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Он подчеркнул, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%. При этом Сергей Крикалев отметил, что причин появления трещин может быть несколько десятков: попадание микрометеорита, электрохимическая коррозия металла, бракованный металл.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре прошлого года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля и в марте 2021 года заделал ее.

В январе текущего года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции временно закрыли люк, ведущий в отсек российского модуля «Звезда», где до этого была обнаружена утечка воздуха. Отсек будет изолирован до июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:05 Армия
Видео
В преддверии праздника: военные медики ЦВО получили санитарные бронеавтомобили «Линза»
01:42 В стране и мире
Опасное лето: в Москву приходит рекордная жара
00:27 В стране и мире
Видео
Стена огня: опубликованы кадры мощного пожара в московской Некрасовке
20:00 В стране и мире
Видео
Десять тысяч «квадратов» огня: под Владимиром горят цеха, котельная и склады
22:06 В стране и мире
В Роспотребнадзоре поручили усилить мониторинг за ситуацией с COVID-19 в регионах
Популярное
СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни
Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню
Названы способы победить утреннюю отечность
Названы самые дешевые страны для отдыха в июне
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.