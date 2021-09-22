В МЧС не подтвердили сообщения об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26
Поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.
© Фото: Wikimedia
В МЧС России не подтвердили появившиеся в ряде изданий сообщения об обнаружении пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26.
«На данный момент такой информацией не располагаем», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее стало известно, что в 38 км от аэропорта Хабаровска с радаров исчез Ан-26. По данным ведомства, на борту воздушного судна находился летный состав, состоящий из шести человек. Самолет совершал технический полет, добавили в МЧС.
Как уточнялось, поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.