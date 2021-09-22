В стране и мире В МЧС не подтвердили сообщения об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26 Анна Назайкина Поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: В МЧС России не подтвердили появившиеся в ряде изданий сообщения об обнаружении пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26. «На данный момент такой информацией не располагаем», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ранее стало известно, что в 38 км от аэропорта Хабаровска с радаров исчез Ан-26. По данным ведомства, на борту воздушного судна находился летный состав, состоящий из шести человек. Самолет совершал технический полет, добавили в МЧС. Как уточнялось, поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика