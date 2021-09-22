В Германии заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу

Сразу много факторов привели к росту цен на газ в Европе, Россия все свои обязательства по контрактам выполняет своевременно. Об этом заявила представитель Министерства энергетики Германии Сузанне Унград в ответ на сообщения ряда СМИ о том, что Москва и «Газпром» якобы намеренно влияют на рынок для ускорения ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2».

Среди факторов, влияющих на цены, Унград назвала сложную прошлую зиму, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктуру в Азии и пожары в Сибири.

«По нашей информации, Россия выполняет существующие договоры о поставках... О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам неизвестно», - цитирует ее РИА Новости.

Она также уточнила, что ведомство наблюдает за ситуацией, однако не считает, что для государства есть необходимость вмешиваться в рыночные процессы.

Стоимость тысячи кубометров газа на фьючерсных торгах ICE Futures на прошлой неделе превысила 950 долларов и установила новый рекорд. Аналитики отмечали, что рост вызывает устойчивый спрос на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.