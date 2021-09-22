Глава Минтруда назвал размер пенсии после индексации в 2022 году

В 2022 году страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он напомнил, что индексация проводится на уровне выше годовой инфляции. Последняя, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 5,8%.

«С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета - на уровне 5,9%», - сказал министр РИА Новости.

С учетом индексации в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль, в 2023 году размер страховой пенсии составит 19 477 рублей, а в 2024 году - 20 469 рублей.

Накануне стало известно, что со следующего года россияне будут получать пенсии автоматически.