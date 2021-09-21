В больнице объяснили, почему выдавшая разрешение на оружие пермскому стрелку психолог не нашла у него отклонений

Пермский стрелок дважды общался с медицинским психологом, прежде чем получил разрешение на приобретение оружия. Об этом «Звезде» рассказала заместитель главного врача ГБУЗ ПК «ККПБ», в которую обратился молодой человек, Марина Морозова.

«Ему исполнилось 8 марта 18 лет, и 11 марта он обратился в отделение для получения справки на наличие противопоказаний на владение оружием. Он совершенно не запомнился никому. Он обратился в плановом порядке, никто не может его вспомнить, кроме доктора, который с ним работал», - сказала Морозова.

Соискателю разрешения были предложены специальные тесты, которые проходят все, кто желает на законных основаниях владеть оружием.

«В каждом конкретном случае используется один или более тестов, как посчитает психолог и доктор. Он готовился, по всей видимости, к самому широкому тесту. Такой действительно есть и состоит из 500 вопросов. Ему были предложены разнообразные варианты», - добавила врач.

На момент осмотра противопоказаний на владение оружием доктор и медицинский психолог не усмотрели, хотя юноша и вызывал беспокойство, добавила зам главного врача.

«У доктора, видимо, возникли сомнения. Ведь к нам нечасто обращаются лица молодого возраста. Чаще всего, разрешения и справки на владение оружием получают взрослые люди. Это мужчины, которые отслужили в армии. В данном случае ему только исполнилось 18 лет и, насколько мы знаем, он не годен к службе в армии», - рассказала Марина Морозова.

Трагедия в Перми произошла накануне. По версии следствия, один из студентов принес в вуз ружье и открыл стрельбу по сокурсникам. В результате шесть человек погибли, 24 пострадали. Некоторые из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.