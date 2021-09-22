Представитель Хохлова раскрыла детали скандала с Facebook из-за фамилии

Друзей и болельщиков, которые упоминают в Facebook имя главного тренера ФК «Ротор» Дмитрия Хохлова, отправляют в бан. Как объяснила «Звезде» представитель Хохлова, социальная сеть обвиняет их в разжигании межнациональной розни.

«Это с весны длится, но мы подали в суд летом. В сентябре у нас было собеседование. Пятого октября у нас будет первое заседание, но так как Facebook не явится, их будут уведомлять в соответствии с конвенцией, то есть какое-то время тоже пройдет», - рассказала Анна Варганова.

По ее словам, Хохлов будет просить, чтобы суд обязал Facebook прекратить блокировать его фамилию, а также требовать компенсации морального вреда.

О том, что экс-игрок сборной РФ по футболу и главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов написал заявление в суд на Facebook, стало известно в среду, 22 сентября. В американской компании на иск пока не отреагировали.