Спорт Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки его фамилии Анна Назайкина В национальной команде РФ Дмитрий Хохлов сыграл 53 матча. В настоящий момент он является тренером волгоградского футбольного клуба. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Экс-игрок сборной РФ по футболу, главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов написал заявление в суд на американскую компанию Facebook. Как уточняется, иск связан с тем, что социальная сеть расценивает любое упоминание фамилии спортсмена как «пренебрежительное название представителей украинской нации». «Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — приводит слова Хохлова издание «Октагон». Пресс-секретарь Солнцевского районного суда Москвы Георгий Енгибаров подтвердил «Звезде», что иск принят, прошла досудебная подготовка, в настоящий момент иск назначен к судебному разбирательству. Напомним, что Дмитрий Хохлов дебютировал в национальной сборной на чемпионате Европы по футболу 1996 года, на котором сыграл два матча. Участник чемпионата мира 2002 года (3 матча). В сборной России Хохлов сыграл 53 матча, забил шесть мячей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика