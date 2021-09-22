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Помощник Зеленского Шефир назвал покушение на него попыткой запугать высшие эшелоны власти

Анна Назайкина
14:30 22.09.2021
Ранее президент Украины заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю его товарища является проявлением слабости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Национальная полиция Украины
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Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эшелоны киевских властей.

«Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец - поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато... Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул ее - забрали водителя... Он, конечно, геройски себя вел», - сказал Шефир на брифинге в МВД, трансляция которого велась в прямом эфире.

По мнению Шефира, версии о конфликтах внутри команды украинского лидера являются «идиотскими». Он также добавил, что, наиболее вероятно, после инцидента ему предоставят государственную охрану.

Ранее украинское Министерство внутренних дел сообщало о покушении на чиновника около села Лесники. Уточнялось, что в машину попало более десяти пуль, сам Шефир, являющийся давним партнером Зеленского, не пострадал. Однако был ранен его водитель.

В ведомстве уточнили, что выстрелы производились из автоматического оружия. Было добавлено, что в настоящий момент полиция проводит специальную операцию по розыску злоумышленников.

Впоследствии Зеленский заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю его первого помощника Сергея Шефира является проявлением слабости. Глава государства добавил, что ответ на данное действие будет сильным.

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