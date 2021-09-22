Адвокат назвал два главных условия смягчения наказания за нетяжкие преступления из-за бедности

Адвокат Тимур Матвеев поприветствовал решение Верховного суда не сажать в тюрьму гражданина, который совершил нетяжкое преступление из-за сложного материального положения. Как указал юрист в беседе со «Звездой», фактически бедность человека стала смягчающим обстоятельством, что расходится с обычно применяемой практикой.

«Обычно отсутствие возможности содержать себя рассматривалось с той позиции, что человек может снова пойти на преступление и фактически наличие такого обстоятельства не смягчало вину», - пояснил Матвеев.

Адвокат подчеркнул, что главными обстоятельствами в данном случае являются ненасильственный характер совершенного преступления и наличие небольшого ущерба, который причинен только государству.

«Фактически совершение преступления какого бы то ни было оправдывается наличием смягчающих обстоятельств в виде бедности, что человеку не на что было жить, и фактически суд не отменил по сути приговор, он говорит, что человек, совершивший преступление, достоит наказания, только наказание возможно без изоляции от общества, то есть условно», - рассказал юрист.

По мнению юриста, решение Верховного суда действительно может поспособствовать исправлению нарушителя, поскольку изоляция от общества только усугубит тяжелое материальное состояние гражданина.

«Когда отправляем гражданина в места лишения свободы по нетяжким составам, фактически не формируем у него в полном объеме исправление, а склоняем к совершению преступления со стороны иных членов его семьи, которым действительно не на что просто жить», - обозначил свою позицию Матвеев.

Он также выразил надежду, что решение Верховного суда положительно скажется и на приговорах судов нижестоящих инстанций. По мнению адвоката, вынося приговор, следует обращать внимание на обстоятельства, в которых находился гражданин и не отправлять в колонию, в частности, тех, кто впервые совершил экономическое преступление с небольшим ущербом.