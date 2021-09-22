Верховный суд РФ призвал не назначать реальные сроки за нетяжкие преступления из-за бедности

Верховный суд РФ призывает не сажать в тюрьму людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за сложного материального положения. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам, которое приводит РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу на вердикт жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез с территории Украины в Россию сигареты. Мужчина был приговорен к трем годам заключения, однако его защита дошла до Верховного суда РФ с ходатайством о замене реального срока на условный.

В документе адвокат отметил сложное материальное положение своего подзащитного: у него на иждивении находятся больные дети, престарелые родители, а супруга не работает. Зарплата мужчины составляла всего 8 тысяч рублей, однако даже этого дохода он лишился, потеряв незадолго до совершения преступления работу.

Знакомый предложил ему за вознаграждение перевести на лодке сигареты из соседней страны. Осужденный согласился, полагая, что максимум, что грозит ему за это нарушение, - административная ответственность. В итоге он был обвинен в контрабанде и приговорен с реальному сроку, с чем, однако, не согласился ВС РФ.

«Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным», - сказано в определении.

Верховный суд России принял решение о замене реального срока на условный для мужчины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках. Таким образом, заводить скот в России разрешено в случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. В противном случае можно получить штраф в размере от 0,5-1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.