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Матвиенко рассказала, в каком случае закон об иноагентах могут скорректировать

Иван Линдеманн
15:20 22.09.2021
Также председатель Совета Федерации не увидела никакой дискриминации в отношении определенных СМИ в рамках закона об иноагентах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Закон об иноагентах в России отменен не будет, его могут только скорректировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики. Если в чем-то будет двойное трактование или нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене закона об иноагентах не идет. Это мировая практика», - сказала она.

Также Матвиенко не увидела никакой дискриминации в отношении определенных СМИ в рамках закона об иноагентах.

«Те СМИ, которые были признаны иноагентами, участвовали наравне с другими журналистами в процессе избирательной кампании. Они имели такое же право доступа. Я знаю, что в одной из партий был зарегистрирован кандидат, который был признан иноагентом. Сейчас главное - правоприменительная практика, чтобы здесь не было перегибов», - уточнила председатель Совфеда.

Она напомнила, что Минюст РФ перед тем, как включать ту или иную организацию в список иноагентов, тщательнейшим образом все анализирует.

«Это подтверждается фактическим материалом, источниками зарубежного финансирования. Но если та или иная организация, то или иное СМИ не согласны с таким решением, то могут опротестовать это в судебном порядке», - добавила Матвиенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов. Она уточнила, что российский закон об иноагентах либеральнее зарубежных аналогов.

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