Захарова опровергла дискриминацию СМИ-иноагентов в России

Сегодня на Петербургском Международном экономическом форуме намечена основная программа – рабочие встречи, переговоры, а также подписание контрактов. В рамках делового завтрака выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала деятельность иностранных СМИ в России.

«В нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда», – заявила она.

Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, уточнила она Захарова, добавив, что российский закон об иноагентах либеральнее зарубежных аналогов.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 2-5 июня при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На мероприятии ожидаются делегации более чем из 100 стран. Это первая масштабная встреча бизнесменов за полтора года. Одной из главных тем ПМЭФ-2021 является восстановлению мировой экономики после эпидемии коронавируса.