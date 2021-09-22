В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах российского лидера Владимира Путина на день рождения, который приходится на 7 октября.

«Я сейчас не могу вам сказать. Все-таки нам далеко еще до дня рождения, идут рабочие будни... Как правило, действительно, день рождения президент встречает и с друзьями, и с родными», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал о состоянии находящегося на самоизоляции Путина. По его словам, российский лидер чувствует себя прекрасно. Песков также отмечал, что на текущей неделе мероприятия с участием главы государства будут в основном проходить в онлайн-формате.

Напомним, что 14 сентября Путин объявил, что намерен уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом среди его окружения.