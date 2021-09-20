Верховный суд запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках
Сельскохозяйственных животных, включая кур, нельзя держать на землях, предназначенных для садоводства. Соответствующие требования разъяснил Верховный суд. Как пишет «Российская газета», высшая судебная инстанция признала законным наказание Государственной инспекции по использованию и охране земель, оштрафовавшей жительницу Волгограда на десять тысяч рублей за курятник на участке.
Как уточнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, заводить скот можно в случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. В противном случае можно получить штраф в размере от 0,5-1% кадастровой стоимости земельного участка, однако не менее десяти тысяч рублей. Аналогичную сумму придется заплатить и тогда, когда кадастровая стоимость участка не определена.
По словам юриста, на садовом участке можно поставить пчелиные улья, однако предварительно необходимо заручиться согласием соседей.