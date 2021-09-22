Бастрыкин возложил цветы к мемориалу у Пермского университета

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у здания Пермского государственного национального исследовательского университета, где в минувший понедельник произошла стрельба.

«По прибытии в регион Александр Иванович Бастрыкин навестил пострадавших, которые на данный момент проходят лечение в Пермской краевой клинической больнице. Он пообщался с главным врачом Анатолием Владимировичем Касатовым, а также поинтересовался самочувствием пациентов, выразив уверенность в том, что персонал больницы и представители системы здравоохранения принимают все возможные меры для необходимого лечения и реабилитации каждого пострадавшего», - говорится на официальном сайте СК РФ.

Кроме этого, председатель поговорил с родственниками пострадавших. В списке пострадавших 43 человека, шестеро - погибли. В тяжелом состоянии находится и сам стрелок, которому накануне провели операцию по ампутации части голени.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.