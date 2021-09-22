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Поразить все мишени: экипажи самолетов Балтфлота провели учения в Калининградской области

Виктория Ивашечкина
01:21 22.09.2021
Во время вылетов экипажи сбросили различные виды авиационных бомб, а также произвели стрельбу из авиационных пушек.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи самолетов морской авиации Балтфлота в рамках плановой боевой подготовки выполнили учебно-боевые задачи в Калининградской области.

В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ осуществили боевое применение по мишеням на одном из авиационных полигонов в восточной части области.

Были разыграны тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

Во время вылетов экипажи сбросили различные виды авиационных бомб, произвели стрельбу из авиационных пушек и отработали элементы маневрирования во время захода на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Всего в учении было задействовано более 10 самолетов, а также инженерно-технический состав смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота.

Напомним, Су-30СМ предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения.

Ранее сообщалось, что ПВО Балтфлота отразили ракетно-авиационный удар «противника» на учениях.

В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, многоцелевые истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-27.

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