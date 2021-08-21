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ПВО Балтфлота отразили ракетно-авиационный удар «противника» на учениях

Алексей Курильченко
19:12 21.08.2021
Расчеты ПВО Балтийского флота в ходе планового учения отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника.
ПВО Балтфлота отразили ракетно-авиационный удар «противника» на учениях
© Фото: Минобороны РФ
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Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» соединения ПВО Балтийского флота в ходе планового учения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.

В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, многоцелевые истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-27.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и «уничтожены» при входе в зону поражения комплексов. В ходе отражения удара боевые расчеты произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника, представленных морской авиацией флота.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, а также свыше 10 единиц самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Плановое учение продолжится очередными имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем соединения ПВО Балтийского флота, также направленными на отработку действий по отражению удара.

Попутно, в рамках учения, радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации выполняют нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

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