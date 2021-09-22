Коллега погибшего от рук пермского стрелка врача раскрыла обстоятельства трагедии

Погибшая от рук пермского стрелка врач Маргарита Энгауз не должна была находиться у пермского университета в день трагедии. Об этом рассказала ее коллега, заведующая отделением №3 Клинической больницы Свердловского района Светлана Журавлева. Незадолго до ЧП погибшая вызвалась сопроводить внука на экскурсию в расположенный рядом с вузом Ботанический сад.

«Она ожидала возле проходной у кампуса, где был охранник. Там еще расположен мини-фонтан. Она пострадала одной их первых, когда стрелок убил охранника, потом пуля попала ей», - рассказала «Звезде» Журавлева.

В больнице Свердловского района Маргарита Энгауз работала врачом-эндоскопистом. Это был единственный специалист подобного профиля, отметила Журавлева.

«Это очень светлый человек, жизнерадостный, мягкий и спокойный. Она всегда и в любой ситуации помогала пациенту. Мы потеряли своего опытного коллегу, для нас это большая потеря. Так нелепо погибнуть. Она там оказалась случайно. Очень жалко», - добавила Журавлева.

Ранее в краевом Минздраве рассказали, что количество пострадавших в результате действий пермского стрелка возросло до 43 человек. Сам подозреваемый находится в тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.