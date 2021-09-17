Мурашко сообщил о доклинических исследованиях одновременного применения вакцин против гриппа и COVID-19
Лицам, еще не сделавшим прививку от COVID-19, стоит сделать ее в первую очередь, так как эта инфекция в настоящий момент более опасна.
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В России начались доклинические исследования одновременного применения вакцин против гриппа и коронавируса. Результаты дадут понимание дальнейшего направления работы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных», - сказал глава Минздрава России.
Мурашко отметил, что тем, кто еще не сделал прививку от COVID-19, стоит сделать ее в первую очередь, так как эта инфекция в настоящий момент более опасна.