В стране и мире Мурашко сообщил о доклинических исследованиях одновременного применения вакцин против гриппа и COVID-19 Егор Левин Лицам, еще не сделавшим прививку от COVID-19, стоит сделать ее в первую очередь, так как эта инфекция в настоящий момент более опасна. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: В России начались доклинические исследования одновременного применения вакцин против гриппа и коронавируса. Результаты дадут понимание дальнейшего направления работы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных», - сказал глава Минздрава России. Мурашко отметил, что тем, кто еще не сделал прививку от COVID-19, стоит сделать ее в первую очередь, так как эта инфекция в настоящий момент более опасна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика