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Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком

Виктория Ивашечкина
23:18 20.09.2021
По словам специалистов, раковые клетки в большинстве случаев обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам.
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
© Фото: flickr
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Американские ученые рассказали о новом свойстве эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет в борьбе с онкологией.

По словам одного из авторов исследования, доктора Ичен Сюи, раковые клетки, как правило, обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что это происходит, в частности, из-за эстрогенового рецептора. Ранее о такой функции данной группы белков было неизвестно, говорится в материале на портале Medical Xpress.

По словам ученых, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарствам, а также повысить эффективность лечения от заболевания.

Ранее российский онколог Михаил Давыдов рассказал, когда шансы вылечить рак наиболее велики.

По мнению врача, из-за боязни медицинских учреждений и докторов или же из-за того, что проще перетерпеть недомогание, чем начинать процесс обследования, многие люди обнаруживают у себя рак несвоевременно.

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