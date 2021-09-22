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Путин обратился к участникам Всероссийского студенческого форума

Майя Мусиенко
00:06 22.09.2021
По словам президента, наша страна всегда славилась инициативной, амбициозной и талантливой молодежью.
Путин обратился к участникам Всероссийского студенческого форума
© Фото: kremlin.ru
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Свежий взгляд инициативной, ставящей перед собой самые высокие цели молодежи невероятно востребован в решении задач по развитию России. С таким заявлением сегодня выступил президент РФ Владимир Путин во время приветственной речи, обращенной к гостям и участникам Всероссийского студенческого форума в Казани.

«Наша страна всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самый серьёзные цели и добивалась успеха. Двигала вперёд промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты», – сказал глава государства, передают РИА Новости.

По мнению президента, неординарный подход, особые навыки, свежий взгляд и творческая энергия молодого поколения могут сыграть одну из главных ролей в решении вопросов развития российских регионов. Именно поэтому, отметил Путин, в стране создается широкое пространство возможностей для самореализации молодежи.

Российский лидер также выразил уверенность, что подобные встречи студентов станут доброй традицией, а насыщенная программа поможет каждому участнику Форума раскрыть свой потенциал, найти применение собственным знаниям и навыкам, а также завязать новые знакомства. В заключении речи президент пожелал студентам плодотворного общения и ярких впечатлений.

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