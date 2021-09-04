Кабмин расширил список востребованных для роста экономики России профессий

В правительстве России обновили и сделали более актуальным список профессий и специальностей, которые сегодня необходимы для модернизации и технологического развития российской экономики. В перечень профессий и специальностей вошли специалисты со средним профессиональным образованием.

Список пополнился 55 специальностями, среди которых «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия» и другие, и 35 профессиями - туда в числе прочих важных вошли теперь «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

Как отмечается на сайте кабинета министров, студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства РФ.

«Эти стипендии ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год», - указано в сообщении.

Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор образовательные стандарты претерпели значительные изменения, а часть профессий вообще потеряла актуальность, и прием на них в училища уже прекращен.