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Жители Омска поставили на колеса маршрутку после серьезного ДТП

Алексей Курильченко
13:51 02.09.2021
Прохожие в Омске перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП людей.
© Видео: Вконтакте, Омск |Регион-55|REGIK55| © Фото: МВД РФ
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В Омске произошло крупное ДТП на перекрестке с участием маршрутки и внедорожника. В результате столкновения маршрутный автобус упал на бок. Для того чтобы вытащить людей, оказавшихся внутри, жители бросились переворачивать автомобиль. Происходящее снял на видео очевидец.

© МВД РФ

«В салоне "газели" находились 12 пассажиров. На данный момент медицинская помощь потребовалась трем пассажирам микроавтобуса и водителю "митсубиси". Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщается на странице «ВКонтакте» регионального УМВД.

Ранее в Москве на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок.

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