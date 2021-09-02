В стране и мире Жители Омска поставили на колеса маршрутку после серьезного ДТП Алексей Курильченко Прохожие в Омске перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП людей. © Видео: Вконтакте, Омск |Регион-55|REGIK55| © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В Омске произошло крупное ДТП на перекрестке с участием маршрутки и внедорожника. В результате столкновения маршрутный автобус упал на бок. Для того чтобы вытащить людей, оказавшихся внутри, жители бросились переворачивать автомобиль. Происходящее снял на видео очевидец. «В салоне "газели" находились 12 пассажиров. На данный момент медицинская помощь потребовалась трем пассажирам микроавтобуса и водителю "митсубиси". Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщается на странице «ВКонтакте» регионального УМВД. © МВД РФ Ранее в Москве на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика