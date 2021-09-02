Жители Омска поставили на колеса маршрутку после серьезного ДТП
Прохожие в Омске перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП людей.
© Видео: Вконтакте, Омск |Регион-55|REGIK55| © Фото: МВД РФ
В Омске произошло крупное ДТП на перекрестке с участием маршрутки и внедорожника. В результате столкновения маршрутный автобус упал на бок. Для того чтобы вытащить людей, оказавшихся внутри, жители бросились переворачивать автомобиль. Происходящее снял на видео очевидец.
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