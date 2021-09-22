В стране и мире В Германии задержали мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса Виктория Ивашечкина Данных о погибших или пострадавших нет. © Фото: Torsten Sukrow, SULUPRESS.DE globallookpress Читайте нас на: На юге Германии полиция задержала вооруженного мужчину, который ранее захватил в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9. «Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается», - сообщила в Twitter полиция Баварии. Также уточняется, что данных о жертвах или пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов обещают вскоре разблокировать трассу, которую перекрыли на время спецоперации в обоих направлениях. Ранее немецкие СМИ сообщали, что вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса в Баварии. Речь идет о туристическом автобусе из-за границы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика