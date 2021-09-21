В Германии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса

Немецкие СМИ сообщают, что на юге Германии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса.

Инцидент произошел в Баварии, передает издание Bild. Уточняется, что речь идет о туристическом автобусе из-за границы.

По информации СМИ, полиция перекрыла трассу, на место инцидента прибыл спецназ. Сообщается, что во время операции были слышны звуки трех взрывов, сейчас местность освещает полицейский вертолет.

Издание отмечает, что в автобусе, предположительно, могла произойти ссора.

Ранее сообщалось, что в Бразилии преступники напали на банк и взяли в заложники несколько человек.

По информации местных СМИ, преступники взяли в заложники пешеходов и проезжавших мимо автомобилистов.