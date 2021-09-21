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Под прикрытием «Линзы»: на что способен новейший санитарный автомобиль ВС РФ

Павел Кольцов
09:08 21.09.2021
Санитарный автомобиль «Линза» построен на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и надежно укрывает экипаж и раненых от стрелкового оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военные медики применили новейшие санитарные автомобили «Линза» на совместных антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия», которые проходят в Оренбургской области. Военнослужащие отрабатывают действия различных подразделений в боевых условиях.

Медицинские подразделения выполняют задачи по эвакуации и оказанию первой помощи экипажам боевых машин. Задача медиков как можно быстрее извлечь пострадавшего из бронемашины. Медицинский взвод делает это с помощью специальных лямок. Раненый переносится на носилки, а вся операция прикрывается дымовой и аэрозольной завесой. Чтобы противник не мог нанести прицельный удар.

Необходимо чтобы раненый как можно быстрее попал в ближайший перевязочный пункт или полевой госпиталь. Работает то самое правило «золотого часа».  Пострадавшего переносят в медицинский бронеавтомобиль «Линза», для которого это одно из первых настолько крупных учений. Новая машина способна безопасно эвакуировать пострадавшего с поля боя по пересеченной местности.

Санитарный автомобиль «Линза», построен на базе бронеавтомобиля «Тайфун», надежно укрывает экипаж и раненых от стрелкового оружия, здесь усиленная противоминная защита. Выдерживает подрыв на взрывом устройстве до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

Колеса тоже защищены и даже с серьезными повреждениями способны проехать еще полсотни километров. Что касается салона, то все отвечает требованиям по безопасной транспортировке и оказанию помощи раненым.

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