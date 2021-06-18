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В преддверии праздника: военные медики ЦВО получили санитарные бронеавтомобили «Линза»

Виктория Ивашечкина
02:05 18.06.2021
Военнослужащие, в частности, отработали вопросы транспортировки пострадавших в условиях плотного огня.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) осваивают новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» на полигоне в Оренбургской области.

В преддверии Дня медицинского работника первая партия из 10 таких машин поступила на вооружение медицинского подразделения миротворческой бригады ЦВО, единственной в Сухопутных войсках.

На Тоцком полигоне под руководством специалистов медслужб Минобороны, военнослужащие отрабатывают вопросы транспортировки пострадавших в условиях плотного огня, особенности скрытного перемещения в тылу противника, а также эвакуации раненых, используя высокую защищенность бронеавтомобилей.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин утвердил методические рекомендации, которые были разработаны начальниками медслужб объединений, соединений и воинских частей округа, и приказал внедрить их в подготовку военнослужащих.

Бронеавтомобиль «Линза» создан на базе КамАЗ «Тайфун 4x4». Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина имеет третий класс бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом.

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