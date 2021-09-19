В Раде рассказали, как Украина сама себя подставила из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом»

Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в довольно невыгодном положении. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Первый независимый».

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», - отметил Кучеренко.

Согласно его словам, в сложившейся ситуации Украине, судя по всему, придется поставить вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом».

Ранее глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный заявил, что Украина с 8 августа вступила в «экологический долг», исчерпав запас возобновляемых природных ресурсов.