Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете доставят в Москву

Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете переправят спецбортом МЧС в Москву. Их дальнейшим лечением и восстановлением будут заниматься столичные медики. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в время возложения цветов к стихийному мемориалу у главного входа в здание вуза.

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, - скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально», - рассказал министр в беседе с ТАСС.

Сегодня в Пермском крае объявлен День траура по погибшим. На территории всего региона приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. В бойне, которую, предположительно, устроил один из студентов, погибли шестеро, 24 человека пострадали. Большинство из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.