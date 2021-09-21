Жители Пермского края скорбят по погибшим в госуниверситете

Пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете могут эвакуировать в Москву. Специальный борт МЧС, направленный в Пермь, может доставить четырех человек, состояние которых особенно тяжелое. Всего раненых 28. Погибших - 6.

Сегодня в Пермском крае - День траура. У входа в вуз, где произошла трагедия, возник стихийный мемориал, горожане несут туда цветы и свечи. Университет до конца недели закрыт, занятия отменены, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии.

«В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи», - говорится на официальном сайте губернатора и Правительства Пермского края.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Напавший на вуз первокурсник сейчас в реанимации, он был тяжело ранен при задержании. Нейтрализовал подозреваемого сотрудник полка ДПС Константин Калинин. Он и его напарник первыми прибыли на место происшествия. Глава МВД сообщил, что они будут представлены к наградам.

О предполагаемом стрелке известно, что гладкоствольное оружие он приобрел на законных основаниях. Деньги на это копил несколько лет, нападение планировал заранее - о чем подробно написал в соцсетях. Те, кто его знал, говорят, что он был тихим и необщительным, увлекался компьютерными играми. Назначено несколько экспертиз, в том числе психиатрическая. Специалисты предполагают, что у юноши было расстройство личности.