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Жители Пермского края скорбят по погибшим в госуниверситете

Ян Брацкий
07:11 21.09.2021
В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли шесть человек, еще 28 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете могут эвакуировать в Москву. Специальный борт МЧС, направленный в Пермь, может доставить четырех человек, состояние которых особенно тяжелое. Всего раненых 28. Погибших - 6.

Сегодня в Пермском крае - День траура. У входа в вуз, где произошла трагедия, возник стихийный мемориал, горожане несут туда цветы и свечи. Университет до конца недели закрыт, занятия отменены, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии.

«В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи», - говорится на официальном сайте губернатора и Правительства Пермского края.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Напавший на вуз первокурсник сейчас в реанимации, он был тяжело ранен при задержании. Нейтрализовал подозреваемого сотрудник полка ДПС Константин Калинин. Он и его напарник первыми прибыли на место происшествия. Глава МВД сообщил, что они будут представлены к наградам.

О предполагаемом стрелке известно, что гладкоствольное оружие он приобрел на законных основаниях. Деньги на это копил несколько лет, нападение планировал заранее - о чем подробно написал в соцсетях. Те, кто его знал, говорят, что он был тихим и необщительным, увлекался компьютерными играми. Назначено несколько экспертиз, в том числе психиатрическая. Специалисты предполагают, что у юноши было расстройство личности.

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