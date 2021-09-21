Уничтожение баллистических ракет «противника»: в Бурятии прошли учения ракетного полка ЦВО

Военнослужащие зенитного ракетного полка ЦВО отразили массированный воздушный удар в ходе учений на полигоне Телемба в Бурятии. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 успешно уничтожили летящие мишени, которые по своим характеристикам имитировали баллистические ракеты противника.

На учениях были использованы воздушные ракеты-мишени «Стриж», «Пищаль» и «Армавир». Перед началом боевых пусков военнослужащие выполнили передислокацию в новый позиционный район, пройдя комбинированным маршем расстояние две тысячи километров.

В тактических учениях было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники, и свыше 500 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отработали уничтожение крылатых ракет условного противника на учениях в Крыму.