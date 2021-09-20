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«Панцири» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Крыму

Андрей Аркадьев
12:42 20.09.2021
Расчеты ЗРПК выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет.
«Панцири» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отработали уничтожение крылатых ракет условного противника на учениях в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», - говорится в сообщении.

Уточняется, что крылатые ракеты были смоделированы электронным способом. Скорость и высота полетов целей были разные, что усложняло действия расчетов «Панцирь-С». Поставленная задача была успешно выполнена.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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