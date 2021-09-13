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Плавдок с первой атомной подлодкой СССР миновал Онежское озеро

Тимур Шерзад
13:08 13.09.2021
Впереди у буксируемой с Северного флота субмарины остаток пути до Кронштадта и почетная судьба корабля-музея. 
Плавдок с первой атомной подлодкой СССР миновал Онежское озеро
© Фото: Минобороны России
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Плавдок «Свияга» с первой атомной подлодкой СССР К-3 «Ленинский комсомол» вошел в реку Свирь. 

Впереди у буксируемой с Северного флота субмарины остаток пути до Кронштадта и почетная судьба корабля-музея. 

Все технические средства плавдока функционируют в штатном режиме, команда дока выполняет задачи согласно расписанию. Гидрометоусловия по маршруту буксировки нормальные.

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