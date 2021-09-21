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Два человека погибли при пожаре в гостинице в Дагестане

Роман Захаров
06:59 21.09.2021
Еще шесть человек были госпитализированы в результате происшествия.
Два человека погибли при пожаре в гостинице в Дагестане
© Фото: МЧС РФ
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Два человека погибли и шесть пострадали в результате пожара, произошедшего в одной из дагестанских гостиниц. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами 6 человек (из них 1 женщина 1983 года рождения), из них 1 в реанимации. Детей нет. Эвакуировано 19 человек», - приводит ТАСС сообщение экстренного ведомства.

В МЧС также рассказали, что информация о пожаре в двухэтажном строении в Хасавюрте поступила на пульт дежурного в 04:12 мск. Менее чем через час - в 05:05 мск - огонь был локализован на площади 450 квадратных метров, в 05:35 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

К борьбе с пожаром были привлечены 54 человека и 21 единица техники. Из них от МЧС РФ - 32 человека и 11 единиц техники.

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