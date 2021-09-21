В Хасавьюрте полыхает гостиница: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, еще двое пострадали в дагестанском Хасавьюрте, где загорелась гостиница. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.

«Возгорание произошло в трехэтажной гостинице в городе Хасавюрте. Третий этаж - мансардный. Из здания эвакуировали 25 человек, двое из которых госпитализированы. Одного человека не могли найти, позже его тело обнаружили сотрудники МЧС в ходе тушения пожара», - цитирует «Интерфакс-Юг» сообщение ведомства.

Пострадавших на пожаре госпитализировали в Центральную районную больницу (ЦРБ) города, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Сейчас пожарным удалось сбить пламя, тушение продолжается.