Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российское ядерное оружие ежесекундно готово отразить угрозу.

«Это оружие находится в постоянной готовности. Офицеры круглые сутки, день и ночь, каждый час, не отрываясь ни на минуту, ни на секунду, несут дежурство на этом грозном оружии», - сказал Шойгу в Национальном центре управления обороной, выступая на марафоне «Новое знание».

Шойгу подытожил, что вся ядерная триада России - РВСН, подводный флот и стратегическая авиация, включая самые красивые, по словам министра, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, - находится в режиме постоянной готовности.

Также министр обороны сказал, что ни одна страна в мире не имеет такого высокого процента современного оружия, как Россия.