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Шойгу заявил, что российское ядерное оружие ежесекундно готово отразить угрозу

Тимур Шерзад
17:25 02.09.2021
По словам министра, вся ядерная триада России - РВСН, подводный флот и стратегическая авиация, включая самые красивые, по словам министра, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, - находится в режиме постоянной готовности. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российское ядерное оружие ежесекундно готово отразить угрозу. 

«Это оружие находится в постоянной готовности. Офицеры круглые сутки, день и ночь, каждый час, не отрываясь ни на минуту, ни на секунду, несут дежурство на этом грозном оружии», - сказал Шойгу в Национальном центре управления обороной, выступая на марафоне «Новое знание».

Шойгу подытожил, что вся ядерная триада России - РВСН, подводный флот и стратегическая авиация, включая самые красивые, по словам министра, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, - находится в режиме постоянной готовности. 

Также министр обороны сказал, что ни одна страна в мире не имеет такого высокого процента современного оружия, как Россия. 

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