Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский прибыл в США

Роман Захаров
06:29 21.09.2021
Президент Украины примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Зеленский прибыл в США
© Фото: Mohammad Javad Abjoushak, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где он примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН», - информирует офис украинского лидера.

Отмечается, что в рамках поездки у Зеленского запланированы встречи с главами других стран, представителями международных организаций, а также с представителями бизнеса и инвесторами.

Ранее сообщалось, что в рамках ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:38 В стране и мире
В ЦИК подвели итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов
05:35 Армия
Видео
С помощью «Терминатора»: миротворцы РФ отработали эвакуацию условно пострадавшего в Нагорном Карабахе
02:34 В стране и мире
«Преподаватель не остановил лекцию»: студентка вуза в Перми рассказала о стрельбе
00:54 В стране и мире
Возобновление авиарейсов между Россией и Белоруссией вступило в силу
04:10 В стране и мире
Хуснуллин назвал срок подготовки концепции перестройки российского ЖКХ
Популярное
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Видео
МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.