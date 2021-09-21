Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где он примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН», - информирует офис украинского лидера.

Отмечается, что в рамках поездки у Зеленского запланированы встречи с главами других стран, представителями международных организаций, а также с представителями бизнеса и инвесторами.

Ранее сообщалось, что в рамках ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.