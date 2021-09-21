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Байден встретился с генеральным секретарем ООН

Майя Мусиенко
04:48 21.09.2021
Встреча американского президента и генерального секретаря прошла в рамках ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Байден встретился с генеральным секретарем ООН
© Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP globallookpress
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Визит президента США Джо Байдена в ООН начался со встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Генсек заявил, что сотрудничество со Штатами является «фундаментальной основой» работы ООН, а также рассказал о стремлении к наращиванию взаимодействия, передает РИА Новости.

Сообщается, что Байден в ходе встречи выступил с заявлением, в котором отметил, что «Америка вернулась» с верой в ООН и ее устав. Он также подчеркнул, что возможность произнести речь с трибуны организации является большой честью.

«Сегодня правительства разных стран должны работать сообща в рамках системы, построенной на международном праве, чтобы обеспечить каждому равное процветание, мир и безопасность. Это так же жизненно важно сегодня, как было 76 лет назад», – сказал американский лидер.

В сообщении Белого дома говорится, что Байден и Гуттереш обсудили необходимость совместной работы по преодолению пандемии коронавируса, подготовку к будущим угрозам медицинского характера, противодействие изменению климата, повышение продовольственной безопасности, решение гуманитарных проблем, предотвращение и урегулирование конфликтов, а также продвижение и защиту прав человека.

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