Байден встретился с генеральным секретарем ООН

Визит президента США Джо Байдена в ООН начался со встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Генсек заявил, что сотрудничество со Штатами является «фундаментальной основой» работы ООН, а также рассказал о стремлении к наращиванию взаимодействия, передает РИА Новости.

Сообщается, что Байден в ходе встречи выступил с заявлением, в котором отметил, что «Америка вернулась» с верой в ООН и ее устав. Он также подчеркнул, что возможность произнести речь с трибуны организации является большой честью.

«Сегодня правительства разных стран должны работать сообща в рамках системы, построенной на международном праве, чтобы обеспечить каждому равное процветание, мир и безопасность. Это так же жизненно важно сегодня, как было 76 лет назад», – сказал американский лидер.

В сообщении Белого дома говорится, что Байден и Гуттереш обсудили необходимость совместной работы по преодолению пандемии коронавируса, подготовку к будущим угрозам медицинского характера, противодействие изменению климата, повышение продовольственной безопасности, решение гуманитарных проблем, предотвращение и урегулирование конфликтов, а также продвижение и защиту прав человека.