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Страны ЕС заявили о поддержке Франции в отношении США по ситуации с подлодками

Майя Мусиенко
05:58 21.09.2021
Кризис в отношениях двух стран начался, когда Австралия расторгла соглашение с Францией по строительству атомных подлодок.
Страны ЕС заявили о поддержке Франции в отношении США по ситуации с подлодками
© Фото: pixabay
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Руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили солидарность с Францией по отношению к США в связи с разрывом Австралией соглашения по субмаринам. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на главу дипломатии ЕС  Жозепа Борреля.

Такое решение министры иностранных дел стран Евросоюза приняли в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в отношениях между Францией и США возник серьезный кризис после расторжения контракта Австралией по строительству подводных лодок. Париж даже отозвал своего посла из Вашингтона  для консультаций и переоценки взаимодействия.

Также министр иностранных дел Франции утверждал, что Америка формирует конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

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