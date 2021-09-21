Страны ЕС заявили о поддержке Франции в отношении США по ситуации с подлодками

Руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили солидарность с Францией по отношению к США в связи с разрывом Австралией соглашения по субмаринам. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Такое решение министры иностранных дел стран Евросоюза приняли в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в отношениях между Францией и США возник серьезный кризис после расторжения контракта Австралией по строительству подводных лодок. Париж даже отозвал своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки взаимодействия.

Также министр иностранных дел Франции утверждал, что Америка формирует конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.