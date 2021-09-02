Сын основателя: эксперт описал нового таинственного министра обороны Афганистана из «Талибана»*

Лидеры движения «Талибан»* сформировали новое правительство Афганистана. Так, министром иностранных дел стал глава политического офиса организации мулла Абдул Гани Барадар, главой Минобороны назначен сын основателя «Талибана»* мулла Мохаммад Якуб, а сын одного из лидеров радикалов Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел. Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев рассказал в эфире «Сегодня утром» на телеканале «Звезда», что они собой представляют.

Он отметил, что Барадар обладает некоторым талантом, так как успел побывать военным руководителем «Талибана»*, но попал в плен. Что касается Хаккани, то он является достаточно скрытной фигурой, предпочитая долгое время прятаться.

«Хорошо известен его отец. В одних источниках говорят, что он 70-го года рождения. Его отец долгое время был ветераном войны против СССР», - рассказал Казанцев.

Он отметил высокую степень радикальности Хаккани, которого многие считают на самом деле первым лицом «Талибана»* с точки зрения военной силы. Назначение такого человека на пост главы МВД Казанцев назвал «не самым лучшим сигналом».

Говоря о Мохаммеде Якубе, профессор объяснил, с чем связана максимальная таинственность нового министра обороны Афганистана. По его словам, минимум информации и даже отсутствие фотографий связаны исключительно с жизнью талибов* до этого.

«Для того чтобы не попасть в плен, не быть убитым во время долгой войны, нужно было, чтобы американцы минимально о них знали. Поэтому они скрывали лица, скрывали информацию о возрасте. Если вы не знаете даже примерный возраст человека, то определить его только по фотороботу не так просто», - сказал Казанцев.

Ранее военный эксперт заявил о разобщенности группировок «Талибана»*. По словам Алексея Леонкова, в его военной структуре нет однородности и происходят конфликты между разными полевыми командирами, которые в случае спорных вопросов даже применяют оружие друг против друга.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.