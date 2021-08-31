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«Применяют оружие друг против друга»: военный эксперт о разобщенности группировок «Талибана»*

Алексей Леонков
14:25 31.08.2021
Мы наблюдаем расхождение обещаний политического руководства и того, что происходит в Афганистане на самом деле со стороны полевых командиров. Слова расходятся с делами
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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Процесс преобразования движения «Талибан»* в организованное вооруженное формирование неизбежно произойдет, но как именно - вызывает вопросы. Много бывших афганских военных присягнули на верность террористам, следовательно, Афганистан, в котором, ко всему прочему, после бегства американских военнослужащих осталось множество их вооружения, ждет полноценная «талибанская»* армия. Об этом в программе «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Скорее всего, они будут выступать в роли тех же самых рядовых бойцов, а все командные должности распределят между полевыми командирами движения “Талибан”* и примкнувшими к нему командирами “Аль-Каиды”** и того же “Исламского государства”***. Есть свидетельства того, что, когда талибы* начали освобождать территории, из тюрем начали выпускать бывших боевиков и даже некоторых видных деятелей этих террористических организаций», - описал ситуацию он.

Леонков плохо оценил вопрос дисциплины в рядах террористов. Он отметил, что она практически отсутствует, а обилие агрессивно настроенных ответвлений их организаций не способствует их дружбе. По словам эксперта, «политическое представление» новой власти и непосредственно полевые командиры - две стороны одной монеты.

«В военной структуре “Талибана”* нет однородности, там бывают конфликты между разными полевыми командирами. В случае спорных вопросов они даже применяют оружие друг против друга. Поэтому говорить о том, что, например, военное руководство или полевые командиры будут слушать политическое руководство, - это, как говорится, вилами по воде. Это не всегда соответствует действительности. Мы наблюдаем расхождение обещаний политического руководства в предоставлении определенных свобод или их сохранения в Афганистане и того, что происходит там на самом деле со стороны полевых командиров. Слова расходятся с делами», - заявил военный эксперт.

Ранее боевики движения «Талибан»* в ходе наступления на правительственные силы Афганистана взяли под свой контроль 90% всей территории страны. 15 августа 2021 года в СМИ появились сообщения о достижении ими столицы страны Кабула и захвате власти. Афганский президент Ашраф Гани после этого бежал из страны, заявив, что не хочет кровопролития. Своими действиями талибы* намереваются провозгласить возрождение Исламского Эмирата Афганистан.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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