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Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам

Алексей Курильченко
12:46 02.09.2021
Президент России призвал организовывать авиарейсы в соответствии с нуждами и финансами россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин призвал авиакомпании организовывать рейсы по нужным для россиян направлениям. При этом цены на билеты должны быть «подъемными». Об этом глава государства заявил на совещании по социально-экономического развитию ДФО на Восточном экономическом форуме.

«Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, при этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпаний будет расти», - заявил президент.

Ранее Путин заявил, что развитие гражданского авиастроения всегда будет приоритетным направлением для России, так как от него зависят транспортная доступность и связь регионов. Об этом президент заявил в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения.

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