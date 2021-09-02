Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам
Президент России Владимир Путин призвал авиакомпании организовывать рейсы по нужным для россиян направлениям. При этом цены на билеты должны быть «подъемными». Об этом глава государства заявил на совещании по социально-экономического развитию ДФО на Восточном экономическом форуме.
«Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, при этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпаний будет расти», - заявил президент.
Ранее Путин заявил, что развитие гражданского авиастроения всегда будет приоритетным направлением для России, так как от него зависят транспортная доступность и связь регионов. Об этом президент заявил в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения.