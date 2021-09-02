Владивосток планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады

Владивосток может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков на Восточном экономическом форуме в ходе сессии «Развиваем ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток».

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на „Экспо“», - сказал он.

По мнению Шестакова, такие спортивные мероприятия дадут возможность городу дополнительно развить инфраструктуру, таким образом, удастся повысить качество жизни во Владивостоке, «жить будет ярче».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году. В настоящий момент, по словам главы ведомства, идет подготовка соответствующих заявок.