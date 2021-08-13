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Россия готовит заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

Роман Захаров
12:31 13.08.2021
По словам Сергея Лаврова, несколько российских городов уже подали соответствующие заявки.
Россия готовит заявку на проведение Олимпиады в 2036 году
© Фото: МИД РФ
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Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе ВОВ «Самбекские высоты». 

«Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов - совершенно точно Питер, Казань, по-моему», - сказал министр, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в России возможность проведения летних ОИ-2036.

Глава внешнеполитического ведомства также рекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду на своей земле.

«Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», - обратился Лавров к ростовчанам.

Олимпиада в 2024 году, как ожидается, пройдет в Париже, в 2028 году Игры состоятся в Лос-Анджелесе. Олимпиаду 2032 года МОК предложил провести в австралийском Брисбене.

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