Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Алексей Курильченко
06:34 31.08.2021
В Москве ребенок погиб в ДТП с участием машины каршеринга.
Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Москве на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок. По данным столичного ГИБДД, погибший мальчик не был пристегнут и не находился в детском кресле.

«По предварительным данным водитель автомобиля краткосрочной аренды "Киа Рио", двигаясь по Волгоградскому проспекту на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", водитель которого двигался по улице Академика Скрябина», - сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Ранее на трассе у поселка Горный Краснодарского края произошло столкновение грузовика и «газели». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:34 В стране и мире
Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
05:00 В стране и мире
Видео
Новая строка: в Сирии набирает небывалую популярность русская литература
04:01 Армия
Видео
Опубликовано видео тренировки палубной авиации Северного флота на комплексе НИТКА
01:07 В стране и мире
Видео
На «Заре»: какие дефекты нашли на старейшем модуле МКС и как с ними будут бороться
23:44 Армия
Видео
Замглавы Минобороны Татьяна Шевцова посетила Храм Святого Саввы в Сербии
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.