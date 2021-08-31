Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

В Москве на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок. По данным столичного ГИБДД, погибший мальчик не был пристегнут и не находился в детском кресле.

«По предварительным данным водитель автомобиля краткосрочной аренды "Киа Рио", двигаясь по Волгоградскому проспекту на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", водитель которого двигался по улице Академика Скрябина», - сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Ранее на трассе у поселка Горный Краснодарского края произошло столкновение грузовика и «газели». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм.