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Лавров не исключил, что США может похищать спортсменов в наказание за положительный допинг-тест

Алексей Курильченко
11:32 02.09.2021
Глава МИД РФ допустил, что США могут похищать спортсменов, у которых выявлен положительный допинг-тест, в качестве наказания.
Лавров не исключил, что США может похищать спортсменов в наказание за положительный допинг-тест
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что США могут похитить спортсмена, у которого допинг-тест выявил положительный результат. Об этом дипломат заявил во время выступления перед представителями спортивного сообщества в Свердловской области. Он сравнил это с тем, как американские спецслужбы могут похищать из других стран людей, которых подозревают в чем-либо.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», - заявил Лавров.

При этом он отметил, что мировая антидопинговая система могла быть «приватизирована» странами Запада, но он все еще не представляют большинство населения планеты. Глава МИД РФ заверил, что Россия продолжит искоренять допинговые нарушения.

Ранее Лавров заявил, что украинские политики сегодня вместо того, чтобы заниматься делом, только активно упражняются в «словесной эквилибристике». По мнению дипломата, заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые он опрометчиво делает в последнее время, не соответствуют действительности и делаются «не от большого ума».

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