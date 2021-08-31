Участники конкурса АрМИ-2021 «Кубок моря» проведут совместное учение на Каспии. Это будут экипажи боевых кораблей России, Ирана, Азербайджана и Казахстана.

«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», - сообщил глава российской делегации заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

Сам конкурс впервые проходит в Иране - до этого местом проведения «Кубка моря» был Азербайджан. Каспийскую флотилию на нем представляют малые ракетные корабли «Махачкала» и «Астрахань».

В нем прошли уже четыре этапа из шести. На данный момент лидирует команда Ирана, следом идет Россия, третьими идут военнослужащие ВМС Казахстана, а замыкает список Азербайджан.