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Участники конкурса АрМИ-2021 «Кубок моря» проведут совместное учение на Каспии

Тимур Шерзад
10:55 31.08.2021
Сам конкурс впервые проходит в Иране - до этого местом проведения «Кубка моря» был Азербайджан. Каспийскую флотилию на нем представляют малые ракетные корабли «Махачкала» и «Астрахань».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Участники конкурса АрМИ-2021 «Кубок моря» проведут совместное учение на Каспии. Это будут экипажи боевых кораблей России, Ирана, Азербайджана и Казахстана. 

«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», - сообщил глава российской делегации заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов. 

Сам конкурс впервые проходит в Иране - до этого местом проведения «Кубка моря» был Азербайджан. Каспийскую флотилию на нем представляют малые ракетные корабли «Махачкала» и «Астрахань».

В нем прошли уже четыре этапа из шести. На данный момент лидирует команда Ирана, следом идет Россия, третьими идут военнослужащие ВМС Казахстана, а замыкает список Азербайджан. 

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