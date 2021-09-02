США и Украина договорились создать систему горячей линии связи для предотвращения конфликтов
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США договорились о взаимном намерении наладить защищенный канал круглосуточной связи. Данное решение власти объясняют возможностью снижения рисков вооруженных конфликтов, передает сообщение американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.
«Госдепартамент США и украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации подписали соглашение о защищенном канале связи, функционирующем в круглосуточном и ежедневном режиме по линии Центра снижения национальных и ядерных рисков», - сказано в релизе.
Система горячей линии прежде всего призвана снизить вероятность вооруженных конфликтов, которые могут произойти из-за «ошибочных оценок и недопониманий», отмечается в документе. Соглашение было подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Ранее стало известно, что американское правительство окажет материальную поддержку Украине для проведения реформ. Сумма пожертвования составила 463 миллиона долларов.