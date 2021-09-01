США выделят 463 миллиона долларов Украине на проведение реформ

Правительство Соединенных Штатов Америки в этом году выделит Украине 463 миллиона долларов на проведение реформ. Всего на эти цели с 2014 года Америка предоставила соседствующей с Россией стране 2 миллиарда долларов.

В тексте совместного заявления Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, цитируемом РИА Новости, уточняется, что сумма должна пойти на развитие программ, ориентированных на демократию, защиту прав человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

«В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу», - говорится в документе.

В постановлении также уточняется, что антикоррупционная политика Украины продолжит свое развитие для реализации инициатив, направленных на укрепление суверенитета страны. Поэтому в Киеве должны назначить специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с международными практиками, а США продолжат оказывать свою поддержку.

Ранее украинский лидер прибыл с визитом в Вашингтон. Переговоры Зеленского и Байдена находятся под пристальным вниманием журналистов, которые не упускают возможность узнать, что получит президент Украины от этой встречи.